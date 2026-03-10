Son Mühür - İsrail’le birlikte İran’a yönelik saldırılarla Orta Doğu’daki gerilimi tırmandıran ABD Başkanı Donald Trump, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’ın Minab kentinde bulunan Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na düzenlediği, 168’i çocuk toplam 175 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ait görüntüler kamuoyuna yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump ise bir gazetecinin “ABD sorumluluk alacak mı?” sorusuna, görüntüler ortadayken “Bunu görmedim” şeklinde yanıt verdi.

Trump, İran’da yeni dini liderin belirlenmesinden memnuniyet duymadığını ifade etti. Bu seçimin ülkedeki mevcut sıkıntıların süreceğine işaret ettiğini öne süren Trump, “Bu tercihi görmek beni hayal kırıklığına uğrattı” açıklamasında bulundu.

Trump, İran’da şu ana kadar hedef alınmayan bazı kritik altyapı noktalarının bulunduğunu söyledi. Elektrik üretim tesisleri gibi stratejik alanların vurulmasının İran açısından uzun vadeli ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Trump, söz konusu hedeflere şimdilik saldırı düzenlenmediğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı ve petrol

ABD Başkanı, küresel enerji ticareti açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanacağını dile getirdi. Bölgede çok sayıda ABD donanmasına ait geminin görev yaptığını belirten Trump, boğazdaki güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu söyledi.

Enerji piyasalarındaki gelişmelere de değinen Trump, ABD’nin petrol ve doğal gaz bakımından güçlü bir konumda bulunduğunu savundu. Ülkenin enerji kaynaklarının yeterli olduğunu ifade eden Trump, “Bu gelişmeler diğer ülkeleri bizi etkilediğinden çok daha fazla etkiliyor. ABD’nin çok büyük petrol ve gaz rezervleri var, ihtiyacımızın da ötesinde” şeklinde konuştu.

Trump sözlerine şu şekilde devam etti:

"İran'a ait 51 savaş gemisini şimdiden batırdık. ABD, İran'daki operasyonların başlangıcından bu yana 5 binden fazla hedefi vurdu. ABD'nin füze fırlatma rampalarına ve üretim tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran'ın füze kapasitesi yüzde 10'a düştü.''

Putin ile görüşme

''Putin ile görüşme çok iyi geçti. Ortadoğu'daki durumun çözüme kavuşmasında yardımcı olmak istiyor. Ukrayna'yı konuştuk.''

Suçu İran'a attı