Son Mühür- Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak’ın geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen ani vefatıyla derin bir keder yaşayan Selma Konak, bir kez daha büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Henüz eşinin acısı tazeyken bu defa annesi Nahide Kara’yı kaybeden Konak, yaşadığı ikinci büyük sarsıntıyla derin bir üzüntüye boğuldu. Sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğan bu haber, Selma Konak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

Sanat dünyasını yasa boğan O Mart gecesi hatırlarda

Geriye dönüp bakıldığında, 2025 yılının 31 Mart tarihi müzik dünyası için karanlık bir gün olarak kayıtlara geçmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı esnada aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Volkan Konak, doktorların tüm çabalarına rağmen 58 yaşında yaşama veda etmişti. Sevenlerinin ve ailesinin kabullenmekte zorlandığı bu kayıp, eşi Selma Konak için oldukça zorlu ve yıpratıcı bir sürecin başlangıcı olmuştu.

Bir yıl içinde ikinci büyük kayıp

Eşinin yokluğuna alışmaya çalışan Selma Konak’ın hayatındaki bu zorlu dönemece şimdi de anne acısı eklendi. Konak’ın annesi Nahide Kara, yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Üst üste gelen bu kayıplar karşısında adeta yıkılan Selma Konak, annesinin vefat haberini paylaşırken yaşadığı derin kederi dile getirdi. Konak, paylaştığı mesajda annesinin kendisi için ne denli kıymetli olduğunu vurgularken, cenaze detaylarını da takipçileriyle paylaştı.

Nahide kara son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden Nahide Kara’nın veda töreniyle ilgili detaylar netleşti. Selma Konak’ın açıklamasına göre, merhumenin cenaze namazı 31 Aralık 2025 tarihinde, öğle namazını müteakiben Küçükköy Merkez Camii’nde eda edilecek. Kılınacak namazın ardından Nahide Kara’nın naaşı, dualar eşliğinde Silivri Yeni Mezarlığı’na defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak. Bu zor gününde Selma Konak’ı yalnız bırakmayan dostları ve yakınları, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yağdırarak acısını paylaşmaya devam ediyor.