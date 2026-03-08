İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan akılalmaz bir olay, gıda güvenliği ve işletme hijyeni tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Taksim'de bir ocakbaşı restoranına giden müşteri, sipariş ettiği yemeği yediği sırada beklemediği bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Yemek tabağının içinden çıkan bir böceğin dudağını ısırması sonucu yaralanan şahıs, durumu yargıya taşıyarak işletmeden şikayetçi oldu.

Akşam yemeği hastanede son buldu

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sularında Taksim bölgesindeki popüler bir ocakbaşı restoranında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşıyla birlikte keyifli bir akşam yemeği yemek isteyen mağdur şahıs, masaya gelen siparişlerinden bir lokma aldığı esnada dudağında şiddetli bir acı hissetti. İlk etapta ne olduğunu anlayamayan müşteri, tabağını ve ağzındaki lokmayı kontrol ettiğinde canlı bir böceğin yemeğin içerisinde olduğunu fark etti. Yaşanan bu talihsiz anlar, restoranın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Adli rapor alarak şikayetçi oldu

Dudağından yaralanan genç adam, yaşadığı şokun ardından vakit kaybetmeden böceğin fotoğraflarını çekerek delil topladı. Olay yerinden ayrılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvuran mağdur, dudağındaki yaralanmayı belgeleyen bir sağlık raporu aldı. Aldığı darp ve yaralanma raporuyla birlikte emniyet güçlerine giden şahıs, işletme yetkililerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet birimleri, restoran sahibini gözaltına alarak ifade işlemleri için merkeze götürdü.

İşletme sahibi hakkında yasal süreç başlatıldı

Emniyetteki işlemleri sırasında savunması alınan iş yeri sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "Taksirle yaralama" suçundan adli işlem uygulandı. Şüpheli, ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak hukuki sürecin sadece adli boyutta kalmayacağı, olayın idari kısımlarının da titizlikle takip edildiği öğrenildi.

Hijyen denetimi için düğmeye basıldı

Skandal olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyen yetkililer, durumu vakit kaybetmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Söz konusu restoranın mutfak ve servis koşullarının mevzuata uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir hijyen denetimi başlatıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan bu ihmalkarlık zincirine ilişkin idari yaptırımların uygulanması beklenirken, denetim sonuçlarının davanın seyrini de etkileyeceği belirtiliyor.

