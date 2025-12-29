Son Mühür- Türkiye genelini etkisi altına alan Rusya ve Balkan kaynaklı soğuk hava dalgası, yaşamı durma noktasına getirirken eğitim dünyasında da geniş çaplı aksamalara yol açtı. 29 Aralık Pazartesi günü başlayan kar engeli, olumsuz hava koşullarının şiddetini artırmasıyla birlikte 30 Aralık Salı gününe de sirayet etti. Valiliklerden ardı ardına gelen açıklamalarla, kar tatili ilan edilen il ve ilçe sayısı hızla artarken, dondurucu soğuk ve buzlanma riski nedeniyle kamu çalışanları için de idari izin kararları hayata geçirildi.

Artvin: Şavşat ilçesinde ulaşıma buzlanma engeli

Artvin’in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, yerini dondurucu bir soğuğa bıraktı. Şavşat Kaymakamlığı, öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen yağışın yollarda ciddi buzlanma riski oluşturduğunu belirterek, tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü derslerin yapılmayacağını duyurdu. Bu kararın yanı sıra ilçedeki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayılarak can güvenliği önlemleri genişletildi.

Batman: Dondurucu soğuklar eğitimi durdurdu

Batman Valiliği, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği uyarısında bulunarak il genelinde bir günlük ara kararı aldı. Meteorolojik veriler ışığında buzlanma ve don olaylarının ulaşımı tehlikeye sokabileceği değerlendirilirken, resmi ve özel tüm okulların kapalı kalacağı bildirildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan memurların idari izinli sayıldığı Batman’da, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Bolu: Hem okullar hem üniversiteler tatil

Kar yağışının sembol şehirlerinden biri olan Bolu’da, valilik tarafından yapılan açıklama ile rehabilitasyon merkezlerinden sürücü kurslarına kadar tüm eğitim birimlerinde Salı günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) de bu karara katılarak tüm birimlerinde dersleri durdurdu. Kamu çalışanlarından engelli ve hamile olanların yanı sıra, çocuğu kreşe giden kadın personelin de izinli sayıldığı ilde, güvenlik ve sağlık birimleri dışındaki tüm personelin güvenliği öncelendi.

Diyarbakır: Buzlanma riski nedeniyle il genelinde ara

Diyarbakır Valiliği, kentte etkisini yitirmeyen kar yağışı ve beraberinde gelen don olayları sebebiyle öğrencilerin güvenliğini ön planda tuttu. 30 Aralık Salı günü il genelindeki tüm eğitim kademelerinde derslere ara verilirken, ulaşım zorlukları göz önünde bulundurularak hamile ve engelli çalışanların da idari izin haklarından yararlanacağı ifade edildi.

Düzce: Kaynaşlı ve Yığılca’da kar engeli

Düzce'nin özellikle yüksek kesimlerinde yer alan Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kaymakamlıklar tarafından yapılan duyurularda, buzlanma riskinin öğrencilerin ve personelin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı. Bu kapsamda kreşler ve okul öncesi dahil tüm kurumlar tatil edilirken; diyaliz hastası, kanser hastası ve kalp yetmezliği gibi kronik sorunları olan personelin de çalışmayacağı belirtildi.

Elazığ: Buzlanma ve kar nedeniyle İki günlük tatil

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda öğrencilere iki günlük bir dinlenme ve çalışma süreci tanıdı. 30 Aralık Salı günü beklenen şiddetli buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü öngörülen yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde okullar iki gün boyunca tatil edildi. Vali Hatipoğlu, bu sürenin bir tatil değil, evde verimli değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimi olduğunu hatırlattı.

Hakkari: RAM hizmetleri dahil tüm eğitim durdu

Hakkari Valiliği, meteorolojik raporların il genelinde yoğun kar yağışının süreceğini göstermesi üzerine kapsayıcı bir tatil kararı aldı. Sadece örgün eğitim değil, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'ndeki (RAM) randevuların da riskli ulaşım şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Kentte 0-12 yaş arası çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden birine, ayrıca hamile ve engelli personele idari izin imkanı sağlandı.

Karabük: Üniversite sınavları ertelendi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz’un talimatıyla il genelindeki tüm özel ve resmi okullarda eğitime ara verildi. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğü ise yoğun yağış nedeniyle kampüs içi ve ilçelerdeki tüm birimlerde derslerin durdurulduğunu, yapılması planlanan final sınavlarının ise ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Sınav tarihlerinin üniversitenin resmi kanalları üzerinden tekrar ilan edileceği belirtildi.

Kastamonu: Sekiz ilçede tam, üç ilçede taşımalı ara

Kastamonu'da kış şartları ilçelere göre farklı önlemler alınmasına neden oldu. Merkez ilçe dahil olmak üzere İnebolu, Küre ve Azdavay’ın da içinde bulunduğu sekiz ilçede tüm okullar tatil edildi. Abana ve Cide'de sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ara verilirken, Bozkurt ilçesinde ise yoğun yağış tahmini nedeniyle iki günlük bir taşımalı eğitim arası verildiği açıklandı.

Mardin: Eğitim arası bir gün daha uzatıldı

Mardin’de dondurucu soğuklar ve buzlanma riski hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Valilik, mevcut tatilin 30 Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığını duyurdu. Mardin Artuklu Üniversitesi de senato kararıyla tüm yerleşkelerinde Çarşamba akşamına kadar eğitime ara verdiğini açıkladı. Bu süreçte kronik hastalığı olan çalışanlar ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Sakarya: Üç ilçede bölgesel kısıtlamalar

Sakarya'da Karasu, Hendek ve Akyazı Kaymakamlıkları, yüksek bölgelerdeki yağış durumuna göre tatil kararları aldı. Akyazı’da 78 okulda taşımalı eğitim askıya alınırken, Hendek’te bazı mahallelerde eğitimin tamamı durduruldu. Karasu’da ise ulaşım güçlüğü çekilen Kurudere ve Kızılcık gibi mahallelerde taşımalı öğrenciler için okullar kapalı tutulacak.

Siirt: Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı

Siirt Valiliği, kar tatili ilanının yanı sıra trafik güvenliği için radikal bir karara imza attı. İl genelinde okulların tatil edilmesinin yanında, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan anneler ile engelli personelin idari izinli sayılacağı Siirt’te, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

Van: Yoğun kar ve sis eğitimi engelledi

Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda yoğun kar, sis ve buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarını tatil etti. Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezleri dahil olmak üzere eğitimin her kademesine ara verilirken, 0-6 yaş arası çocuğu olan kamu çalışanı anneler ile engelli ve hamile memurlar izinli sayıldı.

Zonguldak: Taşımalı eğitime fırtına freni

Zonguldak'ta etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı, özellikle köylerden merkeze gelen öğrenciler için büyük risk oluşturdu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, il genelindeki tüm taşımalı eğitim sistemine 30 Aralık Salı günü ara verildiğini açıkladı. Özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunan Valilik, tedbirlerin can güvenliği için elzem olduğunu vurguladı.