Son Mühür- Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’ndan art arda uyarılar gelmeye başladı. 28 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla ülkenin geniş bir kesiminde etkisini gösterecek olan kar yağışlarının, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hayatı olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Yetkililer, yağışların yer yer "yoğun kar" statüsüne ulaşacağını belirterek vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.

Batı Karadeniz'de kar kalınlığı 20 santimetreyi aşacak

Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kuşağında kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatı kesimlerinde kar yağışının kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre bu bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması beklenirken, özellikle Bolu Dağı gibi kritik geçiş noktalarında ulaşımın aksamaması için ekipler teyakkuza geçirildi.

Doğu Anadolu beyaz esarete teslim oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde de dondurucu soğuklarla birlikte yoğun kar yağışı alarmı verildi. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan genelinde kuvvetli kar yağışı beklenirken; Iğdır’ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van hattında kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında değişeceği öngörülüyor. Öte yandan Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ile doğu bölgelerinde yağışların çok daha şiddetli olacağı ve 20 santimetreyi aşan yoğun kar örtüsü oluşturacağı bildirildi.

Güneydoğu'nun yüksek kesimlerine kuvvetli kar alarmı

Kar yağışı sadece kuzey ve doğu illeriyle sınırlı kalmayarak Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerini de etkisi altına alacak. Diyarbakır’ın Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri ile Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki Karacadağ mevkisinde ulaşımı etkileyebilecek düzeyde yağış bekleniyor. Ayrıca Batman’ın Kozluk ve Sason ilçeleri ile Siirt’in kuzey ve doğusundaki yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların, kuvvetli kar yağışına karşı tedbirli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan hayati uyarılar ve önlemler

İçişleri Bakanlığı, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına bir dizi uyarı yayımladı. Özellikle buzlanma, don olayı ve görüş mesafesini sıfıra indiren tipi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek adına zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması gerektiği hatırlatıldı. Yetkili mercilerin yapacağı anlık uyarıların takip edilmesi, güvenli bir seyahat ve kış günü için büyük önem arz ediyor.