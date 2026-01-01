Kastamonu’nun sahil şeridinde yer alan İnebolu ve Abana ilçeleri, eşine az rastlanır bir meteorolojik hadiseye ev sahipliği yaptı. Bölgede etkisini gösteren ve literatürde "deniz etkili kar yağışı" (Sea Effect Snow) olarak bilinen doğa olayı, Karadeniz üzerinde devasa bir görsel şölen oluşturdu. Vatandaşların şaşkınlıkla takip ettiği bu anlar, hem cep telefonu kameralarına yansıdı hem de dijital mecralarda kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gökyüzü ve deniz birleşti: Uzmanlardan bilimsel açıklama

Görenleri hayrete düşüren bu ilginç görüntünün bilimsel arka planı, atmosferik koşulların deniz suyuyla etkileşime girmesine dayanıyor. Meteoroloji uzmanları, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava kütlelerinin nispeten sıcak olan deniz yüzeyinden geçerken alttan ısınmaya başladığını ifade ediyor. Bu temas sırasında denizden nem alan hava kütlesinin hızla kararsız bir yapıya bürünmesi, dikey yönlü bulut oluşumlarını ve beraberinde yoğun kar yağışını tetikliyor. Karadeniz’in üzerinde yükselen bu puslu ve hareketli yapı, sahil kesiminde adeta bir sis perdesini andıran büyüleyici sahneler ortaya çıkardı.

Bölge sakinleri şaşkınlığını gizleyemedi: "Çok garip bir durum"

Doğanın sunduğu bu sıra dışı gösteriye tanıklık edenlerden biri de bölgede veteriner hekim olarak görev yapan Muhammed Coduroğlu oldu. O anları kayıt altına alan Coduroğlu, denizin üzerindeki tuhaf hareketliliği tanımlamakta güçlük çektiğini belirterek, denizin üzerinde şekillenen bu gizemli atmosferin daha önce eşine rastlamadığı bir durum olduğunu dile getirdi. "Şu anda denizde çok farklı haller yaşanıyor, tam olarak ne olduğunu anlayamadım ancak denizin üzerinde çok ilginç bir olay gelişiyor" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

Sosyal medyada ilgi odağı oldu

İnebolu ve Abana hattında çekilen bu görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce etkileşim aldı. Kullanıcılar, denizin üzerinden karaya doğru adeta süzülen bu kar kütlelerinin oluşturduğu manzarayı "doğanın gizemi" olarak yorumladı. Uzmanlar ise kış aylarında Karadeniz kıyılarında bu tip yerel ve yoğun kar geçişlerinin görülebileceğini, ancak görsel olarak bu denli belirgin olmasının nadir bir durum olduğunu hatırlattı.