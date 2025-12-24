ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla finans piyasalarına ve para politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, modern piyasa yapısında “iyi haberlerin artık yükseliş getirmediğini” savunarak, Wall Street’in reflekslerinin geçmişten farklı çalıştığını öne sürdü.

“İyi haber geliyor, piyasa düşüyor”

Trump, olumlu ekonomik gelişmeler yaşandığında piyasaların yatay seyretmesini ya da gerilemesini eleştirerek, bunun temel nedeninin faiz artışı beklentisi olduğunu belirtti. İyi haberlerin, enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin hızla artırılacağı düşüncesini tetiklediğini kaydeden Trump, bu algının piyasaları baskıladığını ifade etti.

“Güçlü piyasa enflasyon yaratmaz”

Açıklamasında güçlü bir piyasanın tek başına enflasyona yol açmayacağını savunan Trump, mevcut yaklaşımın yanlış bir okuma olduğunu dile getirdi. Ekonominin kendi dinamikleriyle dengelenebileceğini belirten Trump, piyasalardaki her olumlu gelişmenin otomatik olarak faiz artışıyla cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Enflasyon mesajı: “Gerekirse zamanı gelince faiz artar”

Trump, enflasyonun büyük ölçüde kendiliğinden düzelebileceğini savunurken, aksi bir durumda faiz artışının doğru zamanda yapılabileceğini söyledi. Bu yaklaşımın piyasalara güven vereceğini belirten Trump, ani ve gerekçesiz müdahalelerin ekonomik ivmeyi bozduğunu ifade etti.

Fed’e açık mesaj: “Piyasa iyiyse faiz düşmeli”

Para politikasına ilişkin açıklamalarında Federal Reserve’e de net bir mesaj veren Trump, yeni Fed başkanından beklentisini şu sözlerle ortaya koydu:

Piyasa iyi gidiyorsa faizlerin düşürülmesi gerektiğini belirten Trump, “Hiçbir neden yokken piyasayı mahvedecek adımlar atılmasını istemiyorum” ifadesini kullandı.

“Eski günlerdeki gibi bir piyasa istiyorum”

Trump, ideal piyasa tanımını da paylaşarak, olumlu haberlerde yükselen, olumsuz gelişmelerde ise düşen bir piyasa düzenini savundu. Son yıllarda görülmeyen bu yapının yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Trump, bunun geçmişte olduğu gibi ekonomik istikrarın göstergesi olacağını dile getirdi.

“Başarı cezalandırılmamalı”

ABD ekonomisinin başarısının ödüllendirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, güçlü performans sergileyen bir ülkenin faiz ve piyasa baskılarıyla aşağı çekilmemesi gerektiğini söyledi. “Amerika’yı yeniden büyük yapacağız” ifadesini kullanan Trump, ekonomik başarıların engellenmemesi gerektiğini savundu.

Fed başkanlığına net şart: “Benimle aynı fikirde olmalı”

Trump’ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Fed başkanlığına ilişkin oldu. Para politikası konusunda kendisiyle aynı bakış açısını paylaşmayan bir ismin Fed Başkanı olamayacağını açıkça ifade eden Trump, bu tutumun ekonomik hedefler açısından zorunlu olduğunu belirtti.