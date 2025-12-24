Son Mühür- Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen ve Libya askeri üst düzey heyetini taşıyan özel jetin düşmesiyle sonuçlanan kazaya dair sıcak bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kamuoyunu bilgilendirerek, kaza kırım çalışmalarında en kritik aşama olan kara kutu ve ses kayıt cihazına ulaşıldığını açıkladı. Toplamda 8 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın ardından bölgede yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, uçağın düşüş nedenine ışık tutacak teknik verilere el konuldu.

Teknik arıza bildirimi ve irtibatın kesildiği anlar

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı detaylara göre; Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere saat 20.10 sularında havalanan Falcon 50 tipi hava aracı, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmet El Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da yer aldığı 5 kişilik heyet ile 3 kişilik mürettebatı taşıyordu. Kalkıştan kısa bir süre sonra, saat 20.32'de uçağın kokpitinden teknik bir arıza yaşandığı ve geri dönüş yapılacağı yönünde bir bildirim geldiği öğrenildi. Ancak saat 20.52 itibarıyla Haymana semalarındaki uçakla telsiz ve radar irtibatı tamamen koptu.

Enkaz ve kara kutuya ulaşıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ardından Jandarma, AFAD, Emniyet ve UMKE birimlerinden oluşan kalabalık bir ekip, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeye sevk edildi. Saat 22.00 sularında Haymana'nın Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde uçağın enkazına ulaşan ekipler, geniş bir alana yayılan parçalar üzerinde inceleme başlattı. Bakan Yerlikaya, yoğun çalışmalar sonucunda saat 02.45’te kokpit ses kayıt cihazının (CVR), saat 03.20’de ise uçuş veri kaydedicisinin (kara kutu) bulunduğunu belirterek, bu cihazların hemen inceleme birimlerine teslim edildiğini kaydetti.

Libya’dan üst düzey heyet Ankara’ya intikal etti

Kazanın hemen ardından Türkiye ve Libya makamları arasında kurulan diplomasi trafiği neticesinde, aralarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının da bulunduğu 22 kişilik büyük bir Libya heyeti Ankara’ya ulaştı. Bakan Yerlikaya, uçağın düşmeden önce "elektrik arızası" şüphesiyle anons yaptığının tespit edildiğini, ancak kesin sonuçların teknik raporla netleşeceğini ifade etti. Hayatını kaybeden 8 kişinin naaşlarının bölgede olduğunu bildiren Bakan, kazayla ilgili adli ve teknik soruşturmanın tüm boyutlarıyla, uluslararası standartlarda devam ettiğini vurguladı.