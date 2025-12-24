Son Mühür- Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürerken, İstanbul merkezli yeni bir narkotik operasyonu daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda; İstanbul’un yanı sıra Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Çok sayıda suçlama

Şüpheliler hakkında; uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, kullanımı zorlaştıracak önlemler alma, uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ile fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlamaları bulunuyor. Bu kapsamda gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi.

20 şüpheli gözaltında

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden birinin halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyonlarda 20 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kokain ve esrar maddeleri ile uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirildi. Delillere el konulurken, soruşturma dosyasına dahil edildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gizlilik ve titizlikle devam ettiğini açıkladı. Operasyon kapsamında elde edilen bulguların, devam eden soruşturmalara ışık tutması bekleniyor.