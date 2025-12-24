Son Mühür- Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmalar kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmada yeni adım

Edinilen bilgilere göre, savcılık tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında birçok şarkıcı, iş insanı, oyuncu, medya yüzü ve sosyal medya fenomeni hakkında inceleme sürüyor. Soruşturma dosyasına eklenen son kararla birlikte Ezgi Fındık da şüpheliler arasına dahil edildi.

Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Savcılık, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ile bağlantılı iddialar kapsamında yakalama kararı verdi. Kararın ardından sürece ilişkin adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de gözaltı kararları verilmişti

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de bazı sosyal medya fenomenleri hakkında adli kararlar alınmıştı. Savcılık, “Cihanna” olarak bilinen fenomen ile Mert Vidinli hakkında fuhuş iddiasıyla gözaltı kararı çıkarmıştı.

Soruşturmaya ilişkin resmi makamlarca yapılacak yeni açıklamaların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.