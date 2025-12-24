İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Sadettin Saran hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sunuldu.

Raporda, Saran’dan alınan saç örneğinde “kokain pozitif” sonuca rastlandığı, buna karşın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise negatif sonuç elde edildiği belirtildi. Hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Kan ve idrar testleri temiz çıktı

Adli Tıp Kurumu’nca yapılan incelemede, Sadettin Saran’ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı, yalnızca saç örneğinde pozitif sonuç alındığı kaydedildi.

Saran’dan itiraz: “Hayatım boyunca kullanmadım”

Test sonucunun basına yansımasının ardından Sadettin Saran, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Saran, iddiaları kesin bir dille reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.”

“Bu bir karalama kampanyasıdır”

Saran açıklamasında, söz konusu iddiaların yalnızca şahsını değil, temsil ettiği kurumları da hedef aldığını savundu. Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.”

Yeniden test talebi

Sadettin Saran, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi için yeniden test yapılmasını talep edeceğini açıkladı. Bu kapsamda hem Adli Tıp Kurumu’na hem de uluslararası kuruluşlara başvurulacağını belirtti:

“Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.”

“Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.”

Uluslararası bağımsız test kuruluşları devrede olacak

Saran, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de test yaptıracağını duyurarak şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”

“Gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.”

“Ciddi bir durum”

Açıklamada, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bilgilerin aynı anda bazı mecralarda paylaşılmasına da dikkat çekildi:

“Hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.”

“Hukuk devleti ilkelerine olan inancım tam”

Saran, açıklamasını sürece olan güven vurgusuyla tamamladı: “Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır.”

Soruşturma sürecinde ne yaşanmıştı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce savcılığa ifade vermişti.

Saran’dan kan ve saç örneği alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

“Veremeyeceğimiz hesabımız yok”

Saran, soruşturmanın ilk günlerinde yaptığı açıklamada ise taraftarlara şu sözlerle seslenmişti: “Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum desteklerden.

Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim, başkaları gibi değilim. Veremeyeceğimiz hesabımız yok.”

“Benim hayatımdaki en büyük gurur ve onur bu kulübün başkanı olmak. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok.”