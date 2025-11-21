Bu sert çıkış, Salı günü yayımlanan bir videonun ardından geldi. Videoda, askeri veya istihbarat geçmişine sahip altı Kongre üyesi, “Anayasamıza yönelik tehditler sadece dışarıdan gelmiyor, içeriden de geliyor” ifadelerini kullandı ve “yasadışı ve belirsiz emirleri yerine getirmeyin” çağrısında bulundu.

Trump yönetimi, bu tür çağrılara karşı sert bir tutum sergiledi. Yönetimin başlattığı göçmen karşıtı operasyonlar ve Venezuela açıklarındaki gemilere yönelik saldırılar, ABD’de hukuka aykırı olarak değerlendirilmişti. Videodaki Kongre üyeleri, bazı askerlerin yeni askeri operasyonların yasal olup olmadığını sorgulamaya başladığını ve yargılanmaktan çekindiklerini ifade etti. Arizona Senatörü Mark Kelly, “Yasalarımız açık, yasa dışı emirleri reddedebilirsiniz” derken, Pensilvanya temsilcisi Chris Deluzio da çağrıya katılarak, “Yasa dışı emirleri reddetmelisiniz” ifadelerini ekledi.

Videoyu inceliyorlar

Trump’ın yanıtı, Demokratlardan sert tepki aldı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer durumu Kongre Polis Teşkilatı’na bildirdi. Videoyu hazırlayan Michigan Senatörü Elissa Slotkin, “Farklı görüşe sahip insanları ölümle tehdit etmek Amerikan değerleriyle bağdaşmaz” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise başkanı savunarak, Trump’ın şiddet çağrısı yapmadığını savundu. Leavitt, “Bu siyasetçiler çağrıyı yaparken söylediklerinin farkındaydı” diyerek videonun mahkemeye taşınabileceğine işaret etti. Bakanlık yetkilileri ise videoyu incelediklerini açıkladı.