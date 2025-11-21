Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin muhalefet partisi Demokrat Parti’nin kongre üyelerinin ordu ve istihbarat çalışanlarına “yasa dışı olduğunu düşündükleri emirleri yerine getirmeme” çağrılarına sert tepki gösterdi. Trump, bu çağrıları “en üst düzey vatan hainliği” olarak nitelendirerek, “Bu ülkeye ihanet eden herkes tutuklanmalı ve yargılanmalı” dedi. Tepki çeken sözlerinin ardından Trump, çağrıyı yapan Demokratların “ölümle cezalandırılabileceğini” belirterek ülkenin muhalefet üyelerini açıkça tehdit etti.
Adeta çılgına döndü
Bu sert çıkış, Salı günü yayımlanan bir videonun ardından geldi. Videoda, askeri veya istihbarat geçmişine sahip altı Kongre üyesi, “Anayasamıza yönelik tehditler sadece dışarıdan gelmiyor, içeriden de geliyor” ifadelerini kullandı ve “yasadışı ve belirsiz emirleri yerine getirmeyin” çağrısında bulundu.
Trump yönetimi, bu tür çağrılara karşı sert bir tutum sergiledi. Yönetimin başlattığı göçmen karşıtı operasyonlar ve Venezuela açıklarındaki gemilere yönelik saldırılar, ABD’de hukuka aykırı olarak değerlendirilmişti. Videodaki Kongre üyeleri, bazı askerlerin yeni askeri operasyonların yasal olup olmadığını sorgulamaya başladığını ve yargılanmaktan çekindiklerini ifade etti. Arizona Senatörü Mark Kelly, “Yasalarımız açık, yasa dışı emirleri reddedebilirsiniz” derken, Pensilvanya temsilcisi Chris Deluzio da çağrıya katılarak, “Yasa dışı emirleri reddetmelisiniz” ifadelerini ekledi.
Videoyu inceliyorlar
Trump’ın yanıtı, Demokratlardan sert tepki aldı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer durumu Kongre Polis Teşkilatı’na bildirdi. Videoyu hazırlayan Michigan Senatörü Elissa Slotkin, “Farklı görüşe sahip insanları ölümle tehdit etmek Amerikan değerleriyle bağdaşmaz” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise başkanı savunarak, Trump’ın şiddet çağrısı yapmadığını savundu. Leavitt, “Bu siyasetçiler çağrıyı yaparken söylediklerinin farkındaydı” diyerek videonun mahkemeye taşınabileceğine işaret etti. Bakanlık yetkilileri ise videoyu incelediklerini açıkladı.