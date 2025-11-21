Son Mühür - Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, başkent Caracas’ta gerçekleştirilen Ulusal Tarih Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerini değerlendirdi.

Rodriguez, Washington’un bu askeri yığınağını bir “tehdit” olarak gördüklerini ifade etti:

"Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız. Halkımız da vatanı olmayan bir avuç hainin, haydudun ve ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadının (muhalif lider María Corina Machado) emirlerine asla boyun eğmeyecek. Halkımız siyasi iktidarda olmadığında da sokaklarda mücadele etti, hiçbir zaman teslim olmadı. Umudunu, geleceğini terk etmedi. Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir."

Ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen...

Öte yandan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıkların devam ettiğini belirtti:

Sokakta birine yardım etmemiz gerekiyorsa orada olacağız, doğal ya da insan kaynaklı bir afet nedeniyle bize ihtiyaç duyuluyorsa orada olacağız, ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa, ona karşı da orada olacağız.