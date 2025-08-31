İsrail’de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail hükümetine Hamas’a karşı kesin bir zafer kazanması için baskı yaptığını öne sürdü. Habere göre, Trump’ın ısrarı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’yi işgal etme ya da İsrail’in şartlarını kabul ettirme” yönündeki tavrının temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Trump, “neden hızlı ilerlenmediğini” sorguluyor

Kanal 12’nin iddiasına göre, Trump, İsrail’in Hamas’ı neden hızlı bir şekilde yenilgiye uğratamadığını sorguluyor. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Gazze kentinin işgalinin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağı görüşünü dile getirdi.

İsrail ordusu: “Trump’ın desteği değişebilir”

Haberde yer alan bilgilere göre İsrailli askeri yetkililer, Trump’ın Gazze’deki yıkım ve insani kriz görüntülerini izlemesi halinde İsrail’e verdiği desteğin değişebileceğini düşünüyor. Bu durumda, Gazze’nin işgali tamamlanmadan Trump’ın çatışmaları durdurabileceği yorumları yapılıyor.

Hamas’ın teslim olma ihtimali düşük

İsrail ordusu, Gazze kentinin tamamen işgal edilmesi durumunda dahi Hamas’ın İsrail’in şartlarını kabul ederek teslim olma ihtimalinin çok düşük olduğunu değerlendiriyor. Bu tablo, Tel Aviv’in askeri hedeflerine rağmen sürecin zorlu olacağını ortaya koyuyor.

Netanyahu’nun şartları net

Başbakan Netanyahu, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada kapsamlı bir anlaşma için şu şartları sıralamıştı:

Hamas’ın tamamen silahsızlandırılması,

Gazze’nin tümden silahtan arındırılması,

İsrail’deki esirlerin serbest bırakılması,

Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi,

Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan sivil bir yönetimin kurulması.

Bu şartlar, İsrail’in Hamas’la herhangi bir anlaşmaya sıcak bakmadığını ve Gazze üzerinde tam denetim hedeflediğini gösteriyor.