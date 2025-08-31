Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan orman yangını, 4’üncü gününde yeniden alevlendi. Alevler kısa sürede büyüyerek Aydın sınırına kadar ilerledi.

Dün gece kontrol altına alınmıştı

Yetkililer, yangının dün gece itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı. Ancak bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, alevlerin yeniden yayılmasına neden oldu.

Bölmekaya Mahallesi’ndeki evler alevlere teslim oldu

Yangının büyümesiyle birlikte Buldan’a bağlı Bölmekaya Mahallesi’ndeki evler yanmaya başladı. Köyde yaşayan vatandaşların can güvenliği için bölgeden tahliye çalışmaları başlatıldı.

Denizli’den Aydın’a sıçradı

Çatak Mahallesi’nde başlayan yangın, kısa sürede Denizli-Aydın il sınırını aşarak her iki bölgede de etkili oldu. Ekipler dört gündür aralıksız şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Tahliye çalışmaları sürüyor

Yetkililer, Bölmekaya Mahallesi’nde yangının evlere sıçraması nedeniyle tahliyelerin hızlandırıldığını ve can kaybı yaşanmaması için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.