ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef aldı. Televizyon programında konuşan Trump, “Maduro’nun günleri sayılı” ifadelerini kullanarak, Güney Amerika’daki gerilimi yeniden tırmandırdı.

“Bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar”

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında Venezuela yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Venezuela ile olası bir savaş ihtimali sorulduğunda Trump, doğrudan bir çatışma olasılığını düşük gördüğünü belirterek, “Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar” dedi.

Trump, ülkesine yasa dışı yollarla giriş yapan kişilere ilişkin ise dikkat çekici iddialarda bulundu. “Sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar” ifadelerini kullandı.

“Maduro’nun günleri sayılı”

Programda kendisine yöneltilen “Maduro’nun günleri sayılı mı?” sorusuna Trump, “Evet, öyle diyebilirim” yanıtını verdi. Bu açıklama, ABD’nin uzun süredir Venezuela yönetimine uyguladığı siyasi ve ekonomik baskıların yeni bir aşamaya taşınacağı şeklinde yorumlandı.

Trump’ın bu sözleri, hem Washington kulislerinde hem de Latin Amerika başkentlerinde geniş yankı uyandırdı.

Askeri müdahale iddiasına kapalı yanıt

ABD’nin Venezuela topraklarına yönelik bir askeri müdahale planlayıp planlamadığı sorulduğunda Trump, net bir yanıt vermekten kaçındı. “Bu doğru veya değil. Bunları muhabirlere söylemem” diyerek olasılığı ne doğruladı ne de reddetti.

Uzmanlar, Trump’ın bu ifadelerinin olası bir askeri stratejinin kapısını tamamen kapatmadığı görüşünde birleşti.

Washington–Caracas hattında tansiyon yeniden yükseldi

Trump’ın açıklamaları, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin bir kez daha gerilmesine neden oldu. ABD yönetimi, yıllardır Maduro hükümetini “demokratik olmayan uygulamalar” nedeniyle eleştiriyor ve muhalefete destek veriyor.

Öte yandan Caracas yönetimi ise Washington’u “rejim değişikliği planları” yapmakla suçluyor. Uzmanlara göre Trump’ın sözleri, 2025 yılına girilirken ABD-Venezuela hattındaki gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Analistler: “Siyasi baskı artabilir”

Siyaset analistleri, Trump’ın açıklamalarının seçim sürecine yönelik bir mesaj olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Trump, dış politikadaki sert üslubunu sürdürerek hem Latin Amerika’daki etkisini artırmayı hem de iç kamuoyuna güçlü lider imajı vermeyi hedefliyor.