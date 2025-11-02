Filipinler’in orta kesimlerinde yer alan Negros Adası, 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Mabinay kentinin 13 kilometre güneybatısında meydana geldi.

Depremin derinliği 142 kilometre olarak ölçüldü

USGS verilerine göre, yerel saatle sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü Mabinay kenti yakınları olarak belirlendi. Depremin 142 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Derinliği nedeniyle sarsıntının yüzeyde daha hafif hissedildiği bildirildi.

Negros ve çevresinde kısa süreli panik yaşanırken, halk binalardan açık alanlara çıktı.

Can ve mal kaybı bildirilmedi

Filipinler Afet Yönetim Kurumu (NDRRMC) tarafından yapılan ilk açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği duyuruldu. Bölgede elektrik ve iletişim hatlarında da kesinti yaşanmadığı ifade edildi.

Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Tsunami riski oluşmadı

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS), depremin ardından yaptığı değerlendirmede tsunami riski bulunmadığını açıkladı. Uzmanlar, derinliği yüksek depremlerde yüzeyde yıkım riskinin azaldığını ancak uzun vadede bölgedeki tektonik hareketliliğin izlenmeye devam ettiğini belirtti.