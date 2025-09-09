Son Mühür- Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Gürzel, görev süresince maruz kaldığını belirttiği “hakaret, cinsiyetçi söylemler ve psikolojik baskılar” nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti.

“Vicdanım son derece rahat”

Görevini 10 Mart 2025’ten bu yana yürüttüğünü hatırlatan Gürzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Beykoz Belediyesi’ndeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde, dürüstlükten sapmadan ve halkın tamamına fayda sağlayacak şekilde yapılması için çalıştım.

Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.”

“Hakaret ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldım”

CHP içindeki bazı isimlerin kişisel hırslarını gerçekleştirmediği için kendisine baskı uyguladığını dile getiren Gürzel, “Hakaretlere, cinsiyetçi söylemlere ve psikolojik şiddete varan baskılara maruz bırakıldım. Parti yöneticilerime durumu anlattığımda savunulmadığımı, yalnız bırakıldığımı gördüm” dedi.

“CHP içinde çözüm girişimi olmadı”

Parti yönetiminin kendisine yönelik baskılar karşısında çözüm üretmediğini belirten Gürzel, “Maruz kaldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem yönünde telkin dışında herhangi bir girişimde bulunulmadı” ifadelerini kullandı.

“AK Partili ve MHP’li üyelerden destek gördüm”

Açıklamasında destek gördüğü kesimlere de değinen Gürzel, “Buna rağmen yalnızca AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinden ve en önemlisi Beykoz halkından destek gördüğümü bilmenizi isterim” dedi.

“İftiralar artık katlanılamaz hale geldi”

Son olarak, Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada kendisine yönelik ağır iftiraların da bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Gürzel, şöyle devam etti:

“Seçilmiş belediye başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantım olmamasına rağmen hakkımda gerçek dışı suçlamalar yöneltildi. Durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir.”

CHP’den istifa etti

Açıklamasının sonunda Gürzel, “Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için CHP’den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” ifadelerini kullandı.