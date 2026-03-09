ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CBS News’e konuşan Trump, çatışmaların beklenenden daha hızlı ilerlediğini savunarak İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Trump, operasyonların planlanan hedeflere hızla yaklaştığını belirterek “Savaş planlanandan çok daha ileride. Neredeyse tamamen tamamlandı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“İran’ın askeri kapasitesi büyük ölçüde zayıfladı”

ABD Başkanı Trump, İran’ın askeri altyapısının ciddi zarar gördüğünü iddia etti. İran donanması ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne süren Trump, ülkenin askeri kabiliyetlerinin önemli ölçüde gerilediğini söyledi.

Trump ayrıca İran’ın iletişim altyapısının çöktüğünü ve füze kapasitesinin önemli bir bölümünün devre dışı bırakıldığını iddia ederek, İran ordusunun operasyonlara karşı koyma gücünün büyük ölçüde azaldığını savundu.

“İran’ın dron kapasitesi hedef alınıyor”

Trump açıklamasında İran’ın insansız hava araçlarına da değindi. İran’ın dronlarının sık sık vurulduğunu öne süren ABD Başkanı, bu araçların üretildiği tesislerin de operasyonlarda hedef alındığını belirtti.

Trump, askeri açıdan İran’ın ciddi kayıplar yaşadığını savunarak, “Askeri açıdan bakarsanız ellerinde neredeyse hiçbir şey kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı için dikkat çeken mesaj

Trump’ın açıklamalarında en dikkat çekici başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı oldu. Bölgedeki bazı gemilerin yeniden hareket etmeye başladığını belirten Trump, ABD’nin boğazın kontrolünü ele alma ihtimalini değerlendirdiğini ifade etti.

Trump, “Şu anda bazı gemiler geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum” diyerek bölgede yeni bir stratejik adım atılabileceğinin sinyalini verdi.

İran’a sert uyarı

ABD Başkanı Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde tükendiğini savunarak Tahran yönetimini yeni bir askeri adım atmaması konusunda uyardı.

Trump, İran’ın yeni bir hamle yapması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini belirterek sert ifadeler kullandı.