İsrail ile Lübnan hattındaki gerilim sürerken, Filistinli mültecilerin yaşadığı bir kampa yönelik saldırı haberi gündeme geldi. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, İsrail güçleri Sidon kentinde bulunan Ain al-Hilweh Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi.

Kamp hedef alındı

Lübnan kaynaklarının aktardığına göre, saldırı Filistinli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Ain al-Hilweh Mülteci Kampı’nda gerçekleşti. İsrail’e ait savaş uçaklarının kamp bölgesine iki ayrı hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıların ardından bölgede patlama seslerinin duyulduğu ve çevrede paniğin yaşandığı ifade edildi.

Ölü ve yaralı sayısı netleşmedi

Saldırının ardından bölgede hasar oluştuğu belirtilirken, olayda ölen veya yaralananların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklar, ekiplerin bölgede inceleme ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Bölgedeki gerilim sürüyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları son dönemde sıklaşırken, özellikle sınır hattında ve Filistinli mültecilerin yaşadığı bölgelerde yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Uzmanlar, Orta Doğu’da artan askeri hareketliliğin bölgesel gerilimi daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunuyor.