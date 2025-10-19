Son Mühür- Haziran ayından sonra yüzbinlerce Trump karşıtı bir kez daha ''No King'' temalı gösteriler için sokaklara çıktı.

CNN ve The Guardian'a göre, 18 Ekim'deki protesto gösterilerine yaklaşık 7 milyon insan katıldı.

ABD'nin 50 eyaletiyle sınırlı kalmayan protestolar Avrupa'da da başta Londra ve Berlin olmak üzere çok sayıda kentte binlerce insanın katıldığı eylemlere dönüştü.

New York, Chicago, San Francisco Washington'daki eylemlerde göstericilerle polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.



İkinci kez oturdğu başkanlık koltuğunda çok daha otoriter bir yönetim tarzı benimsediğini gösteren Fed'den ABD medyasına, yargıdan iş dünyasına kadar çok geniş bir yelpazede sınırları zorlayıcı bir tutum takınan Trump'a karşı gösteriler, Trump'a geri adım attırmaya yetecek mi sorusuna cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.



Fox News'e "Ben kral değilim, bu protestolar solun oyunu açıklamasında bulunan Trump, Truth Social'dan söylediğinin tam tersini yansıtan bir yapay zeka videosu paylaştı.



King Trump yazılı bir F/A-18...



Trump'ın yapay zekayla üretilen ve kendini üzerinde Kral Trump yazan bir F/A-18 Hornet savaş uçağını kullanırken gösteren paylaşımda, Trump'ı proteto eden binlerce gösterinin üzerine tonlarca dışkı atıldığı görülüyor.



Videoda kullanılan müziğin de Tom Cruise'in başrolünde olduğu 1986 yapımı kült film Top Gun'da kullanılan Kenny Loggins'in "Danger Zone" şarkısı olduğu dikkatlerden kaçmıyor.