Son Mühür- Bu yaz 50 yıllık kariyerine nokta koyarak emekli olan Susan Stamberg 87 yaşında yaşama gözlerini yordu.

Kariyerine Washington D.C.'deki WAMU kamu radyo istasyonunda başlayan Stamberg, . NPR'nin 1971'de kurulmasıyla editör olarak katıldı ve 1972'de All Things Considered'ın eş sunucusu oldu. Bu, ABD'de bir ulusal gece haber programının ilk kadın sunucusu olması açısından tarihi bir adımdı.



Kadın gazetecilere yol açan bir kişiydi...



14 yıl boyunca All Things Considered'ı sundu.

NPR'nin (National Public Radio) "kurucu annesi" olarak anılan Susan Stamberg, Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal bir gece haber programının ilk kadın sunucusu olarak gazetecilikte kadınlar için bir yol açan kişi olarak tanınıyordu.

Ölümünün ardından kapsamlı bir yazıyla Susan Stamberg'i anan New York Times, onun "sıcak ve tanıdık sesi"nin 50 yıldan fazla NPR'de yankılandığını vurguladı.

Bir üredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Susan Stamberg'in ölüm nedeni açıklanmadı.