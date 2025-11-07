Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Suriye yönetimine yönelik politikalarında dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap, ABD’nin yaptırım listesinden resmen çıkarıldı. Suriye resmi haber kaynakları bu kararı derhal duyururken, bu gelişme uluslararası ilişkilerde potansiyel bir yumuşama sinyali olarak yorumlanıyor. Yaptırımların kaldırılması kararı, Washington'ın Şam yönetimine karşı izlediği katı politikada bir esneklik döneminin başlangıcı olabilir.

BM talebi sonrası Hazine Bakanlığı'ndan kararname

ABD Hazine Bakanlığı'nın bu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir kararın hemen ardından geldi. Güvenlik Konseyi, 6 Kasım tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden bir kararı kabul etmişti. BM'nin bu talebi, küresel siyasi baskının ve Suriye'deki insani durumun ciddiyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir. ABD'nin, BM'nin bu talebine hızla uyum sağlaması, uluslararası platformlarda alınan kararlara verdiği önemi de gösteriyor. Bu adımla birlikte, söz konusu iki üst düzey Suriye yetkilisinin uluslararası finansal ve diplomatik hareket kabiliyeti üzerindeki bazı engeller kalkmış oldu.

Suriye Resmi televizyonu gelişmeyi duyurdu

Gelişmeyi Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye acilen duyurdu ve kararı kamuoyuna aktardı. Yaptırımların kaldırılması, Şam yönetimi için hem siyasi hem de sembolik açıdan önemli bir kazanım teşkil ediyor. Bu iki ismin yaptırım listesinden çıkarılması, Suriye’nin bölgesel ve uluslararası alandaki izolasyonunun kademeli olarak hafifletilme ihtimalini gündeme getiriyor. Bundan sonraki süreçte, ABD’nin Suriye’ye yönelik kapsamlı yaptırım politikasının diğer maddelerinde de benzer esnekliklerin yaşanıp yaşanmayacağı, bölge siyaseti açısından kritik bir öneme sahip olacak.