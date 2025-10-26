Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra finans sisteminde köklü bir dönüşüm başlattı.

Washington yönetimi artık kripto paraları yalnızca denetlemekle kalmıyor, Bitcoin’i resmî rezerv varlık statüsüne dahil etmeyi hedefliyor.

Trump’ın bu hamlesi, hem küresel para düzenini hem de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yürüttüğü dijital euro planlarını derinden etkileyebilir.

ABD Hazine Bakanlığı’nda oluşturulan yeni “Kripto Strateji Konseyi”, doların dijital dönüşümünü hızlandırmak ve kripto varlıkları vergi sistemine entegre etmekle görevlendirildi.

Trump, bu vizyonu “Amerikan özgürlüğünün yeniden doğuşu” olarak tanımlıyor.

“Devletin görevi, yeniliği durdurmak değil, hızlandırmaktır.” -Donald Trump

Ancak Avrupa’da tepkiler büyüyor.

ECB ve Bundesbank çevrelerinden yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin bu yeni kripto stratejisinin Euro’nun istikrarı ve küresel finans dengeleri açısından ciddi risk taşıdığı vurgulanıyor.

Bir Alman merkez bankacısı, “Dolar Bitcoin ile yeniden tanımlanırsa, Euro’nun bağımsızlığı zayıflar” dedi.

Trump yönetimi ayrıca Bitcoin madenciliğini “stratejik sektör” olarak tanımlayıp bu alandaki şirketlere vergi kolaylıkları getirdi.

Amaç, Çin’in dijital para ve enerji üretimindeki etkisini kırmak.

Ekonomistlere göre, Bitcoin’in dolar sistemine entegre edilmesi finansal istikrarı sarsabilir.

Ancak ABD’nin bu politikayı sahiplenmesi, küresel sermayeyi Avrupa’dan Amerika’ya kaydırma potansiyeline sahip.

Haberde şu dikkat çekici ifade yer alıyor:

“Bitcoin’e dayalı bir Amerikan finans sistemi, yalnızca para politikası değil, küresel güç dengeleri açısından da yeni bir çağ başlatabilir.”