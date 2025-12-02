ABD Başkanı Donald Trump, yasaklı madde kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 45 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için başkanlık affı çıkardı. Affın dün gece saatlerinde imzalandığı, Hernandez’in de Batı Virginia’daki Hazelton Cezaevi’nden serbest bırakıldığı açıklandı.

Eşi: “Dört yıllık acı sona erdi”

Hernandez’in eşi Ana Garcia, eşinin özgürlüğüne kavuştuğunu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Neredeyse dört yıl süren acı, bekleyiş ve zorlu davaların ardından, Donald Trump’ın çıkardığı başkanlık affı sayesinde eşim yeniden özgür bir adam oldu.”

Hernandez, ABD’ye uzanan yasaklı madde kaçakçılığı zincirinden milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanmış; Mart 2024’te jüri tarafından suçlu bulunmuş ve Haziran 2024’te 45 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Trump: “Bu Biden’ın komplosuydu”

Donald Trump, Hernandez’e yönelik davanın siyasi bir operasyon olduğunu öne sürerek, eski Başkan Joe Biden’ı suçladı.

Trump’ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:

- “Honduras’taki birçok insan bunun Biden’ın komplosu olduğunu düşünüyor.”

- “Başka bir ülkede birisi yasaklı madde satıyor diye o ülkenin başkanını tutuklayamazsınız. Bu, Biden yönetiminin bir oyunu.”

- Trump, yaklaşan Honduras seçimlerine de dikkat çekerek, “Sonuçların çok belirleyici olacağını” söyledi.

Yasaklı madde suçlamalarından başkanlık affına uzanan süreç

ABD makamları, Hernandez’i 2014–2022 döneminde Honduras’tan ABD’ye yapılan geniş çaplı uyuşturucu sevkiyatlarını korumak karşılığında milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlamıştı.

Hernandez ise tüm suçlamaları siyasi olduğunu savunmuştu.

Trump’ın affı, ABD’nin Orta Amerika politikaları ve uyuşturucu ile mücadele stratejisi açısından büyük tartışma yaratmış durumda.

