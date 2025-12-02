Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen “Rusya Çağırıyor” forumunda Ukrayna savaşı, Avrupa ile gerilim ve Karadeniz’de artan saldırılar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Krasnoarmeysk artık tamamen Rus ordusunun kontrolünde”

Putin, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Krasnoarmeysk kentinde tam kontrol sağladığını belirterek, kentin lojistik açıdan taşıdığı öneme vurgu yaptı:

“Bu şehir, yalnızca bölgenin lojistik güzergâhı değil, aynı zamanda ordunun farklı cephelere erişimi için stratejik bir merkez. Artık tamamen Rus ordusunun elinde.”

Ukrayna’nın, kentin hâlâ kendi kontrolünde olduğu yönündeki iddialarına ise şu yanıtı verdi:

“İsteyen Batılı gazeteciler de dâhil olmak üzere, medya mensuplarını bölgeye götürmeye hazırız. Gerçek durum yerinde görülsün.”

“Kupyansk-Uzlovoy’da çatışmalar sürüyor, kısa sürede bizim olur”

Putin, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde operasyonlarını sürdürdüğünü söyleyerek, özellikle Kupyansk-Uzlovoy hattında çatışmaların yoğunlaştığını aktardı.

“Birkaç gün içinde bu yerleşim birimi de tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçecek.”

Karadeniz gerilimi: “Ukrayna’ya yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme değerlendirilebilir”

Putin, Ukrayna’nın Karadeniz’de Rus gemilerini hedef alan saldırılarını “korsanlık” olarak niteledi.

Açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:

“Saldırılar tarafsız sularda bile değil; üçüncü devletlerin ekonomik bölgelerinde gerçekleşiyor. Bu korsanlıktır.”

“Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarımızın kapsamını genişleteceğiz.”

“Eğer devam ederlerse, Ukrayna’ya bu konuda yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme seçeneğini de değerlendireceğiz.”

“En radikal yol, Ukrayna’yı denizden tamamen kesmektir.”

“Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor ama hazırız”

Putin, ABD’nin barış girişimlerini olumlu karşılamasına rağmen Avrupa’nın süreci tıkadığını öne sürdü:

“Avrupalıların bir barış gündemi yok. Savaşı sürdürmek isteyen taraf onlar.”

Avrupa ülkelerinin Rusya’yı masadan dışlama çabasını eleştirirken, şu sert mesajı verdi:

“Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor ama eğer Avrupa başlatırsa, biz buna şu anda hazırız. Moskova’nın artık görüşecek muhatabı kalmayabilir.”

“Ukrayna yönetimi başka bir gezegende yaşıyor”

Putin, Ukrayna yönetimine yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Ukraynalı yetkililer güncel ekonomik gerçeklerden ve savaşın etkilerinden tamamen kopuk. Sürekli para dileniyorlar.”

Savaşın diplomasi ve sahadaki dengeleri değişiyor

Putin’in açıklamaları, hem Karadeniz’de artan gerilime hem de sahadaki operasyonlara dair Rusya’nın yeni bir stratejik tutum aldığına işaret ediyor.

Uluslararası kamuoyu, Avrupa ile savaş ihtimalini dillendiren bu açıklamaları dikkatle izliyor.