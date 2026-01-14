ABD yönetimi, göç politikalarında yeni ve dikkat çeken bir adım attı. Başkan Donald Trump’ın talimatıyla, ülkeye gelmek isteyen yabancılara yönelik göçmen vizesi işlemleri 75 ülke için askıya alındı.

Beyaz Saray’dan resmi açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Somali, Rusya ve İran’ın da aralarında bulunduğu 75 ülke için tüm göçmen vizesi işlemlerinin dondurulduğunu duyurdu. Leavitt, alınan kararın özellikle göçmen vizelerini kapsadığını vurguladı.

2025’te 100 bini aşan vize iptali

Trump yönetiminin 2025 yılında göreve yeniden başlamasıyla birlikte, vize iptallerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Açıklanan verilere göre, bu süreçte 100 binden fazla vize iptal edilirken, bunların yaklaşık 8 bini öğrenci vizelerinden oluştu.

Biden dönemine kıyasla iki kat artış

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, Trump döneminde iptal edilen vize sayısı, eski Başkan Joe Biden’ın görevde olduğu 2024 yılına kıyasla iki katın üzerine çıktı. Bu durum, ABD’nin göç politikasında daha sert bir çizgiye yöneldiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Uzman işçi ve turist vizeleri ilk sırada

İptal edilen vizelerin büyük bölümünü, vize süresini aşan uzman işçi ve turistik amaçlı seyahat eden kişilerin oluşturduğu bildirildi. Yaklaşık 2 bin 500 uzman işçinin de yasal statüsünü kaybettiği belirtildi.

Suç iddiası gündemde

Yetkililer, vizesi iptal edilen işçi ve öğrencilerin önemli bir kısmının suça karıştığı yönünde iddialar bulunduğunu ifade ederken, bu gerekçenin kararların alınmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.