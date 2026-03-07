Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de kamu kurumlarında çok sayıda atama ve görevden alma kararı yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli kurumlarda önemli değişiklikler yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftü atamaları

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bazı il müftülüklerinde değişiklik yapıldı.

Hatay İl Müftülüğüne Necati Şafak,

Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan,

Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Savlı,

Edirne İl Müftülüğüne ise Burhan Çakır atandı.

Öte yandan daha önce yapılan bazı müftü atamalarına ilişkin kararların iptal edildiği de bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev değişiklikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Bakanlık bünyesinde:

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan görevden alındı.

Bu göreve Cem Can Deliorman atandı.

Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aslı Gündoğdu Aksungur getirildi.

Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Fatih Mehmet Özveren atandı.

Ayrıca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan görevden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde de görev değişiklikleri yapıldı.

Bu kapsamda:

I. Hukuk Müşaviri Hasan Sezgin görevden alındı.

Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.

I. Hukuk Müşavirliğine Yıldıray Korkmaz getirildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey değişim

Milli Eğitim Bakanlığı’nda da bazı üst düzey görevlerde değişiklik yapıldı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Bu görevlere:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Erdal Kılınç,

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne Aynur Gökalp Durna atandı.

Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli atanırken Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Mahmut İnan getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev değişikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cıneviz görevden alındı.

Boşalan göreve Harun Akıllı atandı.

Fahrettin Altun, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin bazı dış temsilciliklerinde de atamalar yapıldı.

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroglu,

Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı,

Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fahrettin Altun,

Arnavutluk nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Barış Ceyhun Erciyes atandı.

TMO ve diğer kurumlarda da atamalar yapıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu üyeliğine Nebi Çelik atanırken, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Halil İbrahim Güray getirildi.

Bakanlıklarda acil durum ve savunma planlaması başkanları atandı

Resmi Gazete’de ayrıca birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevlerine atamalar yapıldığı açıklandı.

Adalet, İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Enerji, Tarım, Ulaştırma ve diğer bakanlıklarda bu görevlere yeni isimler getirildi.