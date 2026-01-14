İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail merkezli bir televizyon kanalında yer alan açıklamalar üzerinden Tel Aviv yönetimine sert sözlerle yüklendi. Arakçi, İsrail’in İran’daki protestolar üzerinden ABD’yi yeni bir çatışma sürecine çekmeye çalıştığını savundu.

Tartışma yaratan paylaşıma Tahran’dan tepki

İsrail’in Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayan Arakçi, söz konusu açıklamaların İran’da yaşanan olaylara yönelik açık bir müdahale iması taşıdığını belirtti. Morag, İran’daki protestolarda yabancı aktörlerin göstericilere silah sağladığını ve bu nedenle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

“Kan dökülmesini gururla anlatıyorlar”

İran Dışişleri Bakanı, İsrail’in bu iddiaları “açıkça ve gururla” dile getirdiğini savunarak, “Sokaklarımızın kan gölüne dönmesinden söz ediyorlar ve bunu bir başarı gibi sunuyorlar. İsrail her zaman ABD’yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalışmıştır. Bu kez bunu saklama gereği bile duymuyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump’a mesaj: “Kiminle muhatap olacağını bilmeli”

Arakçi, açıklamasında ABD eski Başkanı Donald Trump’a da dolaylı bir çağrıda bulunarak, “Kan dökülmesini durdurmak istiyorsa kiminle muhatap olacağını artık çok iyi bilmeli” sözleriyle Washington’un İsrail’e karşı tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İran’daki protestoların bilançosu ağır

İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı kitlesel gösterilere dönüşen protestoların bilançosu ağır oldu. Resmi olmayan verilere göre, olaylarda 2 bin 571 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 18 bin 434 kişinin ise gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Yaşanan gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırırken, İran-İsrail hattında karşılıklı sert açıklamaların devam etmesi bekleniyor. Diplomasi çevreleri, söz konusu söylemlerin bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.