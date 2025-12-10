Son Mühür - Türk futbolunda yasa dışı bahis ve kara para soruşturmalarının etkisi sürerken, spor dünyasının tanınan isimleri de mercek altına alınmaya devam ediyor. Bu süreçte MASAK tarafından hazırlanan ve gazeteci Seyhan Avşar tarafından paylaşılan rapor büyük ses getirdi. Raporda, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın mali işlemleri detaylı bir şekilde incelendi.

İşlem hacmi milyonları buldu

MASAK raporuna göre, Çakar’ın banka hesaplarında 2017’den bu yana olağanüstü seviyede para hareketi tespit edildi. Son 8 yılda Ahmet Çakar’ın hesaplarına toplam 60 milyon 972 bin 890 TL girdiği, aynı dönemde hesaplardan 58 milyon 269 bin 147 TL çıktığı belirlendi. Bu veriler, Çakar’ın hesaplarındaki işlem hacminin milyonlar mertebesinde olduğunu gösteriyor.

17 milyon TL'lik yasal bahis parası

Rapordaki en dikkat çekici kısım ise bahis işlemleri oldu. MASAK, Çakar’ın 2017–2025 yılları arasında yasal bir bahis şirketiyle yoğun bir şekilde işlem yaptığını ortaya koydu. Bu süreçte 1.830 işlemle toplam 16 milyon 978 bin 959 TL bahis şirketine aktarıldı. Ancak aynı şirketten yalnızca 3 milyon 354 bin 576 TL geri alındı. Yaklaşık 13,5 milyon TL’lik fark, Çakar’ın bahis nedeniyle yaşadığı büyük zararı ortaya koyarken, ünlü yorumcunun bahis alışkanlığının boyutunu da gözler önüne serdi.