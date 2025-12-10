Son Mühür - Türkiye, son günlerde farklı bölgelerde peş peşe meydana gelen depremlerle yeniden sismik açıdan hareketli bir döneme girdi. Jeoloji ve deprem uzmanları, ülkenin birçok aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu belirterek son depremleri yorumluyor. Bilim insanları, olası afetlere karşı en etkili önlemin dayanıklı yapılar inşa etmek ve bireylerin hazırlıklı olması olduğunu sık sık hatırlatıyor. Antalya’nın Serik ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesinin ardından bölgede tedirginlik başladı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da kişisel YouTube kanalında yaptığı detaylı analizde Antalya Körfezi altındaki hareketliliğe dikkat çekti.

Deprem nasıl gerçekleşti?

Prof. Dr. Üşümezsoy, deprem analizlerini incelediğinde bu sarsıntının basit bir kırılmadan kaynaklanmadığını vurguladı. Üşümezsoy’a göre deprem, iki büyük kütlenin karşılaştığı bölgede gerçekleşti. Prof. Dr. Üşümezsoy, "Deprem, kuzey-batı ve güneydoğu doğrultulu, derinliği 100 kilometreye kadar inen bir yapıyı işaret ediyor. Bu sarsıntı, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına doğru daldığı ve bu iki kabuğun birbirinin üzerine ilerlediği "yitim zonu" (dalma-batma bölgesi) kuşağında meydana gelen bir depremdir" ifadelerini kullandı.

''Karmaşık bir yapının yansıması''

Prof. Dr. Üşümezsoy, videolu analizinde bölgenin tektonik haritası üzerinden “ters fay” yapılarını öne çıkardı. Antalya’nın kuzeyinden geçen bu fay hatlarının, derinlerdeki çok daha karmaşık bir yapının yüzeydeki yansıması olduğunu vurguladı. Ünlü jeolog, Antalya’daki hareketliliğin tek başına bir olay olmadığını, Akdeniz’deki daha geniş bir sistemin parçası olduğunu belirtti. ''Girit ve Rodos ile bağlantılı'' Prof. Dr. Üşümezsoy, Kıbrıs’ın güneyinden geçip batı kenarından kuzeye doğru uzanan hattın geçen ay kırıldığını hatırlattı ve bu hattın Girit ile Rodos’a bağlı bir tektonik zon oluşturduğunu açıkladı. Üşümezsoy, ayrıca "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.