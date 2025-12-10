Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Mahallesi’nde yaşayan, evli ve bir çocuk babası Vahit Şentuna, 6 Aralık’ta evinden çıkarak ilçe merkezindeki bir çay ocağına gitti. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler köpek ve dronlarla arıyor

İhbarın ardından jandarma, polis ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı. Şentuna’nın en son Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü bilgisine ulaşılınca çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler mahallede hem köpeklerle hem de dron destekli taramalar yaparken arama alanının yaklaşık 40 kilometrelik geniş bir alana yayıldığı belirtildi.

Her ihbar değerlendiriliyor

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün de sürece dahil olduğu, gelen tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği öğrenildi.

Bölgedeki birçok kişinin ifadesine başvurulurken, şu ana kadar kayıp adamla ilgili yeni bir bulguya rastlanmadı.

“En son okula yakın bir yerde gördüm”

Yaşlı adamı kaybolduğu gün yolda gördüğünü söyleyen mahalle sakini Ercan Büyümez, o anları şu sözlerle anlattı:

“En son okula yakın bir yerde gördüm. Tanıdığım için ‘Vahit amca, nereye gidiyorsun?’ diye sordum. ‘Evimize gidiyorum’ dedi. Ben de yol tarif ettim.

‘Okulun oradan takip edeceksin’ dedim. ‘Köpek var mı orada?’ diye sordu. ‘Yok, orası kestirme yol’ dedim. Sonra arabaya binip düğüne gittim.

Sosyal medyada kayıp olduğunu görünce aradım, kızı çıktı. Saat 18.00 sularında gördüğümü ve konuştuğumuzu söyledim. Hala aranıyor, biz de bakıyoruz.”

Arama alanı genişletildi, sonuç yok

AFAD, Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Yaklaşık 40 kilometrelik alanda süren çalışmalar bugün de devam ederken, ekiplerin bölgede yeni bir iz bulamadığı aktarıldı.

Aile endişe içinde bekliyor

Kayıp Şentuna’nın ailesi ise günlerdir süren arama çalışmalarını kaygıyla takip ediyor. Yetkililer, aramaların aralıksız sürdüğünü ve her ihtimalin değerlendirildiğini belirtiyor.