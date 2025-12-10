Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, sekiz kişi hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma”, “kabul etme ya da bulundurma” ve “uyuşturucu kullanmak veya kullanılmasına yer sağlamak” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Operasyon çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin ise devam ettiği ifade edildi. Savcılık, Ersoy dışında kalan zanlıların isimlerini kamuoyuyla paylaşmadı.

Rasim Ozan'dan bomba iddia

Operasyonun ardından gündem devam ederken Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ersoy’un soruşturmada en küçük figürlerden biri olduğunu savunan Kütahyalı, "Uyuşturucu bataklığına Rezan Epözdemir gibiler tarafından itilmiş ve uyuşturucu bataklığında kendi hayatını mahvetmiş eski İslamcı gazeteci Mehmet Akif Ersoy bu operasyondaki küçük isim... Çok daha büyük isimler var" ifadelerini kullandı.