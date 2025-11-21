Son Mühür - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın brifinginde ABD’nin 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilecek 20. G20 Liderler Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı.

G20'ye katılmayacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın ABD ile zirveye katılım konusundaki açıklamalarına yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Duruşumuzda herhangi bir değişiklik yok. ABD, Güney Afrika’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ndeki resmi görüşmelere katılmayacaktır” dedi. Leavitt ayrıca Ramaphosa’nın ABD ile ilgili sözlerinden rahatsız olduklarını ve bu durumu kendilerine ilettiklerini belirtti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump da ülkedeki beyazlara yönelik şiddet olaylarını gerekçe göstererek zirvede bulunmayacağını açıklamıştı.