Son Mühür- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üst düzey bir ABD Ordusu yetkilisiyle yaptığı görüşmelerin ardından, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme planı konusunda Washington ile "dürüstçe" çalışmaya hazır olduğunu söyledi . Avrupalı ​​müttefikler ise Rusya'ya cezalandırıcı tavizler verilmesine karşı çıktı.

Avrupa Birliği liderleri ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin mevcut G20 zirvesi sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD tarafından müzakere edilen bir barış planını görüşeceklerini söyledi.

Ukrayna olmadan Ukrayna konusunda hiçbir karar alınamayacağını da sözlerine ekledi.



Plan ne içeriyor?



ABD'nin hazırlıklarını bir aydır sürdürdüğü bildirilen 28 maddelik planla ilgili detaylar netleşmiş değil. Ancak uluslararası haber ajanslarına düşen ilk bilgilere göre plan Ukrayna'nın Rusya lehine bir kısım toprağından vazgeçmesi gerekecek. Ayrıca Kiev'in askeri harcamalarında kısıntıya gitmesi de planın bir parçası olarak gösteriliyor.

