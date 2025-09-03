Trump, ABD Uzay Komutanlığı Karargahı’nın Colorado’dan Alabama’ya taşınacağını resmen duyurdu. Kararın stratejik bir hamle olduğunu belirten Trump, bu adımın ABD’nin uzayda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacağını ifade etti.

“Putin ile çok ilginç şeyler öğrendim”

Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorulan Trump, “Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim” sözleriyle dikkat çekti. Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki barış girişimlerini yakından takip ettiğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile yeni bir toplantı duyurusu yapılmazsa, gelişmeleri göreceğiz. Çıkmazsa farklı bir tutum sergileyeceğiz” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair kayıp açıklaması

Savaşın sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Trump, geçtiğimiz hafta yaşanan can kayıplarına dikkat çekti:

“Geçen hafta 7 bin 313 asker hayatını kaybetti. Bunlar Rus ve Ukraynalı askerlerdi. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Bu savaşın sona ermesini istiyorum.”

Chicago ve Baltimore’a asker gönderme çıkışı

Toplantıda iç güvenlik gündemine de değinen Trump, Illinois Valisi’nin talebi olması halinde Chicago’ya asker göndermeye hazır olduğunu söyledi. “Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var. Yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore’a müdahale edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Okullarda silahlı saldırılara çözüm önerisi

ABD’de sıkça yaşanan okul saldırılarına ilişkin görüşü sorulan Trump, radikal bir öneri getirdi. “Demir kapılar yapılabilir ama bu çok pahalı. Bunun yerine orduda ya da Ulusal Muhafız’da görev yapmış öğretmenlere silah taşıma izni verilmesini düşünüyorum” dedi.

“Öldüğüm iddiaları sahte haber”

Hafta sonunda sosyal medyada dolaşan “Trump öldü” iddialarını yalanlayan ABD Başkanı, bu söylentileri “sahte haber” olarak nitelendirdi. Medyanın güvenilirliğinin düşük olduğunu savunan Trump, “Biden aylarca toplantı yapmadı, kimse sorun görmedi. Ben iki gün görünmeyince dedikodular başladı” diyerek mevcut yönetime de eleştiriler yöneltti.

Çin ile ilişkiler ve askeri geçit töreni yorumu

Çin’de düzenlenecek ve Putin ile Kim Jong Un’un da katılacağı askeri geçit töreni için görüşü sorulan Trump, bunu bir tehdit olarak görmediğini dile getirdi. “Hiç de değil. Çin’in bize ihtiyacı var. Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin’in bize olan ihtiyacı, bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla” ifadelerini kullandı.