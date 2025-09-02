Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin meselesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Liderler, 22 Eylül’de New York’ta düzenlenecek İki Devletli Çözüm Konferansı’na birlikte eşbaşkanlık yapacaklarını duyurdu.

Macron’dan ABD’ye tepki: “Kabul edilemez”

Görüşmenin ardından açıklama yapan Macron, ABD’nin Filistinli yetkililere vize vermeme kararını sert sözlerle eleştirdi.

“Bu kararın geri alınması ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistinlilerin temsilinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı ateşkes ve insani yardım şart”

İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu vurgulayan Macron, barış için atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

- Kalıcı ateşkesin sağlanması

- Tüm rehinelerin serbest bırakılması

- Gazze halkına geniş çaplı insani yardım ulaştırılması

- Gazze’de istikrar misyonunun konuşlandırılması

Hamas ve Gazze için yol haritası

Fransa Cumhurbaşkanı, Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze yönetiminden çıkarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Filistin Yönetimi’nin reforme edilerek güçlendirilmesi ve Gazze’nin tamamen yeniden inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“İlhak girişimleri barışı engelleyemez”

İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal planlarına da değinen Macron, uluslararası desteğe dikkat çekti:

“Veliaht Prens ile oluşturduğumuz ve birçok ortağın katıldığı momentum, hiçbir saldırı, ilhak girişimi ya da nüfusun zorla yerlerinden edilmesiyle baltalanmayacaktır.”

Uluslararası topluma çağrı

Macron, sözlerini küresel bir davetle tamamladı:

“New York’ta 22 Eylül’de görüşmek üzere. Gelin hep birlikte İki Devletli Çözüm Konferansı’nı bölgedeki herkes için barış ve güvenlik açısından belirleyici bir dönüm noktası haline getirelim.”