Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için toplam 20 aday arasından 10 ismi belirledi. Seçilen adaylardan 5’i, TBMM Genel Kurulu tarafından Sayıştay üyesi olarak atanacak.

Komisyon Mehmet Muş başkanlığında toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay’da açık bulunan 5 üyelik için “6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15’inci maddesi” kapsamında, Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi’ni görüşmek üzere toplandı. Komisyona AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık etti. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından 8, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından ise 12 olmak üzere toplam 20 aday değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda 10 aday ismi belirlendi.

10 isim TBMM Genel Kurulu’na sunulacak

Komisyon tarafından belirlenen isimler arasında, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın ve Eşref Edip Çiçekli yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından ise Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran aday olarak belirlendi.

Son kararı TBMM Genel Kurulu verecek

Belirlenen bu 10 aday arasından 5 isim, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama sonucu Sayıştay üyeliğine seçilecek. Oylamanın ilerleyen günlerde Meclis Genel Kurulu gündemine alınması bekleniyor. Bu seçimle birlikte, Sayıştay’da boş bulunan üyelikler doldurulacak ve kurumun denetim faaliyetleri yeni üyelerle birlikte sürdürülecek.