ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen gün artarak tırmanmaya devam ediyor. Süreç ilk olarak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlamıştı. Devamında ise İran'ın İsrail'e ve ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine saldırıları süreci başka bir boyuta taşınmıştı. Savaş sonucunda çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de hayatını kaybetmişti. Peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ederken, dikkat çeken bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"Siz almazsanız ABD onları alacaktır!"

Avustralya'da bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı için konuşan ve Avustralya başbakanına seslenen Trump, "Avustralya, İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın muhtemelen öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor.

Bunu yapmayın Sayın Başbakan, iltica hakkı tanıyın. Siz almazsanız ABD onları alacaktır." ifadelerini kullandı.