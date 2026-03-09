Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy’de aylarca kar altında mahsur kalan 2 at ve 1 tay, köy gençlerinin gerçekleştirdiği zorlu kurtarma çalışmasıyla hayata döndürüldü. Yaklaşık 2 bin 100 rakımlı kışlada bulunan hayvanlara ulaşmak için harekete geçen gençler, saatler süren mücadelenin ardından atları köye indirerek sahiplerine teslim etti.

Aylarca kayıp olan atların izine rastlandı

Yavuzköy’de yaşayan vatandaşlara ait 2 at ve 1 tayın yaklaşık üç aydır kayıp olduğu öğrenildi. Köy sakinlerinden birinin hayvanları yüksek rakımlı kışlada gördüğünü söylemesi üzerine köyün gençleri harekete geçti.

Fatih Kaya, Ali Kalın, Uğur Mert Kalın, Oktay Yıldırım, Deniz Yıldırım ve Semih Mert Alagöz’den oluşan ekip, hayvanların yerini tespit edebilmek için ilk olarak dronla keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Dron görüntülerinde hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü

Yapılan keşif sırasında atların karla kaplı kışlada bulunan bir yayla evinin çevresinde olduğu tespit edildi. Görüntülerde hayvanların yoğun karla kaplı bölgede sığınacak bir alan arayarak hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü.

Bunun üzerine köy gençleri gerekli ekipmanlarını hazırlayarak zorlu arazi koşullarına rağmen kurtarma çalışması başlattı.

1 metreyi aşan karda 10 saatlik mücadele

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede gençler kar ayakkabılarıyla ilerleyerek yaklaşık 10 saat süren bir yürüyüşün ardından kışlaya ulaştı. Günlerdir aç kaldıkları belirlenen atlara önce yem ve ot verildi.

Hayvanların güç toplamasının ardından gençlerin eşliğinde köye indirildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolleri yapılacak

Kurtarılan 2 at ve 1 tay sahiplerine teslim edilirken, hayvanların sağlık kontrollerinin yapılacağı ve ardından sıcak barınaklarına alınacağı belirtildi.

“Umudumuzu kaybetmedik”

Kurtarma çalışmalarına katılan Yavuzköy sakinlerinden Fatih Kaya, hayvanların kaybolduğunu öğrendiklerinde umudu kaybetmediklerini söyledi. Kaya, atların yerini dron yardımıyla tespit ettiklerini belirterek, çığ tehlikesi nedeniyle resmi ekiplerin müdahale edemediğini ifade etti.

Kaya, köy gençlerinin kendi imkânlarıyla harekete geçerek uzun süren bir çalışmanın ardından hayvanlara ulaştığını dile getirdi.

“Atlarımızı kendi imkanlarımızla kurtardık”

Atlardan birinin sahibi Semih Mert Alagöz ise hayvanının yaklaşık 3-4 aydır kayıp olduğunu belirterek, bir komşularının kışlada gördüğünü söylemesi üzerine dronla kontrol yaptıklarını anlattı.

Alagöz, atların yerini tespit ettikten sonra köydeki arkadaşlarıyla birlikte bölgeye giderek hayvanları kurtardıklarını ve gerekli bakımlarını yaptıktan sonra güvenli bir barınağa alacaklarını ifade etti.