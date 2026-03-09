ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a yönelik devam eden askeri operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Washington DC’de konuşan Rubio, operasyonun hedeflerinin net olduğunu belirterek, operasyon tamamlandığında dünyanın daha güvenli bir yer olacağını savundu.

“Hedefler açık ve net”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a yönelik yürütülen ve “Epic Fury Operasyonu” (Destansı Öfke Operasyonu) olarak adlandırılan askeri harekâtın amaçlarına değindi. Rubio, operasyonun temel hedefinin İran’ın füze fırlatma kapasitesi ile deniz gücünü etkisiz hale getirmek olduğunu ifade etti.

Rubio, operasyonun planlanan hedeflere ulaşana kadar sürdürüleceğini belirterek, askeri müdahalenin stratejik amaçlar doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

İran’ın saldırılarına tepki

Rubio, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırıların ardından bazı Arap ülkelerini hedef alan misilleme eylemlerine de değindi. İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Rubio, Tahran’ın bu saldırılarla uluslararası güvenliği tehdit ettiğini ileri sürdü.

ABD’li bakan, İran’ın bölgede gerilimi artırdığını savunarak Tahran yönetimini “dünyayı rehin almaya çalışmakla” suçladı.

“Dünya daha güvenli olacak”

Rubio, operasyonun tamamlanmasıyla birlikte küresel güvenliğin güçleneceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu görev tamamlandığında dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olacak.”

ABD yönetimi, İran’a yönelik operasyonların bölgesel güvenlik açısından gerekli olduğunu savunurken, gelişmeler uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.