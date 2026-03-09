Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcıyla ilgili Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun detayları gündeme geldi.

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bazı ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde ifade işlemleri tamamlanan sanatçı hakkında adli süreç başlatılmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Görgülü, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin ardından karakola giderek imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinin ise devam ettiği öğrenilmişti.

Adli Tıp raporunda dikkat çeken bulgu

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Edis Görgülü’nün saç örneğinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.

Hazırlanan raporun soruşturma dosyasına eklendiği ve sürecin bu bulgular doğrultusunda değerlendirileceği ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen delillerin incelenmeye devam ettiği öğrenildi. Adli Tıp raporunun dosyaya girmesiyle birlikte soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.