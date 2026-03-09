ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı saldırılar süreci başka bir boyuta taşıyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sonucunda hayatını kaybetmişti. Süreç her geçen gün başka bir boyuta ulaşmaya devam ederken, peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Tepki çeken açıklamaların mimarı olan ABD'li senatör Lindsey Graham'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"Riyad'daki Amerikan Büyükelçiliği tahliye ediliyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Graham, "Amerikan Büyükelçiliği, İran'ın Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Riyad'da tahliye ediliyor.

Anladığım kadarıyla Krallık, barbar ve terörist İran rejimini sona erdirmeye yönelik bir çabanın parçası olarak yetkin ordularını kullanmayı reddediyor; bu rejim bölgeyi terörize etmiş ve 7 Amerikalıyı öldürmüştür." dedi.

Açıklamasına, "Amerika, karşılıklı çıkar için bir savaşa katılmaya isteksiz olan Suudi Arabistan Krallığı gibi bir ülkeyle savunma anlaşması neden yapsın?" sorusu üzerinden devam eden Graham, "Amerikalılar ölüyor ve ABD, bölgeyi tehdit eden terörist İran rejimini yerinden etmek için milyarlar harcıyor. Bu arada Suudi Arabistan, marjinal derecede yardımcı olan açıklamalar yapıyor ve arka planda bazı şeyler yapıyor gibi görünüyor, ancak İran'dan kaynaklanan terör saltanatını sona erdirmek için askeri operasyonlara katılmaya isteksiz. Umarım Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri bu savaşa daha fazla dahil olur, çünkü bu mücadele onların evlerinin arka bahçesinde. Eğer şimdi ordunuzu kullanmaya isteksizseniz, ne zaman kullanmaya istekli olacaksınız?

Umarım bu durum yakında değişir. Değilse, sonuçlar peşinden gelecektir." ifadelerini kullandı.