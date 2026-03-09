ABD’de uzun süredir devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Halkbank’ın, ABD Adalet Bakanlığı ile “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” yaptığı açıklandı. Davaya bakan ABD’li yargıç, söz konusu anlaşmanın ayrıntılarının yapılacak duruşmada ele alınacağını bildirdi.

ABD’deki davada anlaşma sağlandı

Halkbank hakkında ABD’de açılan ve uzun süredir devam eden ceza davasında yeni bir aşamaya geçildi. Bankanın, ABD Adalet Bakanlığı ile “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” (deferred prosecution agreement) üzerinde uzlaştığı belirtildi.

Bu anlaşma kapsamında davanın geleceğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıntılar duruşmada ele alınacak

Davaya bakan ABD’li yargıç, Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı arasında sağlanan anlaşmanın ayrıntılarının çarşamba günü yapılacak duruşmada ele alınacağını açıkladı. Mahkemeye sunulan belgelerde anlaşmanın içeriğine ilişkin kapsamlı bir bilgi paylaşılmadığı ifade edildi.

Yargı sürecinin, duruşmada yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Piyasalarda ilk tepki: Hisseler yükseldi

Söz konusu gelişmenin ardından Halkbank hisselerinde yükseliş görüldü. Borsanın son işlem saati (TSİ 18:09 ) itibariyle hisseler tavan olarak kapandı.

Uzun süredir yatırımcıların yakından takip ettiği davadaki bu gelişmenin piyasalarda olumlu karşılandığı değerlendiriliyor.