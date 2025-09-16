ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İsrail’in Katar’a düzenlediği hava saldırısına değindi. Katar’ı “çok iyi bir müttefik” olarak tanımlayan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Katar’a tekrar saldırmayacağını, bunun yerine Hamas’a karşı yeni adımlar atabileceğini ifade etti.

ABD’nin saldırıdan haberi tartışma konusu

ABD merkezli Axios’un aktardığı haberde, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer, Netanyahu’nun saldırıdan kısa süre önce Trump’ı bilgilendirdiğini öne sürdü. Buna göre Netanyahu’nun ABD saatiyle 08.00’de Trump’ı aradığı, saldırının ise 08.51’de gerçekleştiği iddia edildi. Haberde, Trump’ın saldırıya açıkça “hayır” demediği vurgulandı.

Ancak Trump, saldırıdan önceden haberdar olup olmadığına ilişkin soruya “Hayır” yanıtını verdi. ABD’li yetkililer ise saldırıdan, füzeleri havada gördüklerinde haberdar olduklarını savundu. Öte yandan, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un saldırı sonrasında Katar’ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürüldü.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binayı hedef almıştı. Savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti. Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin saldırıdan kurtulduğu bildirilmişti.

Netanyahu’dan yeni tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül’de yaptığı açıklamada Katar’a, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız biz yapacağız.” ifadeleriyle yeni bir saldırı uyarısında bulunmuştu.