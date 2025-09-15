ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ABD Merkez Bankası’nı (Fed) yeniden hedef aldı. Fed Başkanı Jerome Powell’a seslenen Trump, faizlerin derhal ve beklenenden daha büyük oranda düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

“Çok geç olmadan adım atılmalı”

Paylaşımında faiz politikasına yönelik sert ifadeler kullanan Trump, “Faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası uçacak” sözleriyle Powell’a çağrısını yineledi.

Konut piyasasına vurgu

Trump’ın mesajında özellikle konut sektörüne dikkat çekmesi, piyasaları yakından ilgilendiren bir sinyal olarak değerlendirildi. Trump, faizlerin düşürülmesiyle birlikte konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını savundu.

Fed’e yönelik baskı artıyor

Trump daha önce de defalarca faizlerin yüksek seyrettiğini belirterek Powell’a sert eleştiriler yöneltmişti. Son açıklaması, Fed üzerinde faiz indirimi için siyasi baskıyı artıran yeni bir hamle olarak yorumlandı.