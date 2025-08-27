Steve Witkoff, yaptığı konuşmada küresel krizlere ilişkin yürütülen diplomatik temasları değerlendirdi. Witkoff, “Rusya-Ukrayna, İran ve İsrail-Hamas... Bu hafta boyunca bu üç ihtilafla ilgili toplantılar yapıyoruz ve yıl sonundan önce çözüme kavuşturmayı umuyoruz” dedi.

İran ile nükleer müzakereler masada

Witkoff, İran’ın nükleer programına dair görüşmelerin sürdüğünü, bu sürecin diplomatik yollarla sonuçlandırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. ABD yönetimi, bölgesel istikrar için nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını kritik görüyor.

Gazze için umutlu mesaj

Gazze Şeridi’nde aylardır süren çatışmalara da değinen Witkoff, barış sürecine yönelik adımların hızlandırıldığını ifade etti. Başkan Trump da bir gün önce yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaşın “iki ila üç hafta içinde nihai sona ulaşabileceğini” dile getirmişti.

İbrahim Anlaşmaları’na yeni katılımlar gündemde

Witkoff, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan İbrahim Anlaşmaları’na yönelik yeni görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Özel Temsilci, “Birden fazla katılımı müzakere ediyoruz” derken, hangi ülkelerin anlaşmaya dahil olabileceğine dair bilgi paylaşmadı.

Küresel diplomasi trafiği hızlanıyor

ABD yönetiminin, hem Orta Doğu’da hem de Avrupa’da süren krizleri çözmek için diplomatik trafiği artırdığı belirtiliyor. Witkoff’un açıklamaları, yıl sonuna kadar kritik anlaşmaların gündeme gelebileceğine işaret ediyor.