Son Mühür- ABD’nin önde gelen muhafazakar gençlik örgütlerinden Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen kampüs etkinliği sırasında silahlı saldırıya uğradı. Olayı hem üniversite sözcüsü hem de Kirk’ün basın ekibi doğruladı.

Konuşma başladıktan 20 dakika sonra

Üniversite sözcüsü Ellen Treanor, saldırının Kirk’ün konuşmasının başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleştiğini açıkladı.

Treanor’un aktardığına göre saldırgan, kampüsten yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Losee Center adlı binadan ateş açtı. Gözaltına alınan saldırganın öğrenci olmadığı belirtildi.

Güvenlik ekibi müdahale etti

Treanor, saldırının ardından Kirk’ün güvenlik ekibinin hızlı bir şekilde müdahale ederek onu olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi.

Kirk’ün sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, Turning Point USA sözcüsü Andrew Kolvet, Kirk’ün boynundan vurulduğunu doğruladı.

Görüntüler sosyal medyaya yansıdı

Olay sırasında çekilen cep telefonu videoları kısa sürede internette yayıldı. Görüntülerde silah sesleriyle birlikte katılımcıların panikle kaçıştığı görülüyor. Başka bir videoda ise Kirk’ün konuşma yaptığı sırada başının geriye doğru savrulduğu anlar kaydedildi.

Trump’tan destek mesajı

ABD’nin Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası Truth Social hesabından açıklama yaptı. Trump, “Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. O vuruldu. Baştan aşağıya harika bir adam. TANRI ONU KORUSUN!” ifadelerini kullandı.

Trump’a yakın isimlerden

31 yaşındaki Charlie Kirk, son yıllarda ABD’nin en etkili genç muhafazakarlarından biri olarak öne çıktı. 2012’de kurduğu Turning Point USA aracılığıyla, özellikle üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle büyük kitlelere ulaştı. Kirk, resmi olarak yönetimde yer almasa da Beyaz Saray üzerindeki etkisiyle biliniyor.