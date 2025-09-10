Son Mühür- İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Hamas’a yönelik son başarısız operasyon hakkında dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı.
Cep telefonları toplantı odasına bırakıldı
Kanal 12'de yayınlanan habere göre; Hamas’ın üst düzey liderleri namaz vakti mescide yönelirken cep telefonlarını toplantı odasında bıraktı.
Bu sırada İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet, odadan gelen sinyalleri yanlış yorumlayarak liderlerin halen içeride bulunduğunu varsaydı.
“Ateş serbest” emri verdirildi, ama Hamas liderlerinin odada yoktu
İstihbarat hatası üzerine, Savunma Bakanı Yisrael Katz’a “ateş serbest” emri verdirildi. Ancak operasyon sırasında hedeflenen Hamas liderlerinin odada olmadığı anlaşıldı.
Kanal 12’nin iddiası, İsrail güvenlik kurumlarının istihbarat zaafına dair yeni bir tartışmayı gündeme taşırken, operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardında teknik ve stratejik hataların bulunduğunu gösteriyor.