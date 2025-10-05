Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara rağmen kalıcı bir ateşkese oldukça yaklaşıldığını ifade etti.

İsrail kabul etti

Trump, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv’in ilk geri çekilme hattını kabul ettiğini bildirdi. Trump, "Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve tutuklu takası başlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, rehine ve tutuklu takasının ardından sonraki geri çekilme aşaması için gerekli koşulların sağlanacağını belirterek, "Bu adım, 3 bin yıllık sorunun sonuna ulaşmamıza büyük ölçüde katkı sağlayacak" dedi.

''Ona 'Bu senin zafer şansın' dedim''

Ayrıca ABD merkezli Axios sitesine verdiği röportajda, sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanabileceğini ifade eden Trump, "Bibi (Netanyahu) ile görüştüm ve ona 'Bu senin zafer fırsatın' dedim. Başka seçeneği yoktu, kabul etti" diye konuştu. Trump sözlerine şöyle devam etti: "Benimle çalışıyorsan kabul etmek zorundasın. Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve İsrail dünya çapında büyük destek kaybetti. Şimdi ise bu desteği yeniden kazandıracağım."

Erdoğan detayı

Trump, Hamas üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle söz etti. ABD Başkanı, "Erdoğan çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım. Bu konuda mükemmeldi" dedi.

İsrail'in rehine değişimi ve barış sürecine fırsat vermek amacıyla bombardımanları geçici olarak durdurma kararını olumlu karşıladığını ifade eden Trump, Hamas’a ise sert bir uyarıda bulundu: "Rehine anlaşmasını geciktirmeye kalkarlarsa bu fırsat ortadan kalkar. Gecikmeyi tolere etmeyeceğim. Herkes adil biçimde muamele görecek, ama bu işi hemen bitireceğiz"